Кербер разгромно уступила Коллинз в 1/8 финала Australian Open

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер, которая была посеяна на Australian Open под вторым номером, прекратила борьбу на стадии 1/8 финала. Ее обыграла американка Дэниэлл Коллинз (6:0, 6:2).

Матч продолжался 55 минут. В 1/4 финала американка сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дэниэлл Коллинз (США) - Ангелик Кербер (Германия, 2) - 6:0, 6:2