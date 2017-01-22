Кербер проиграла в четвертом круге Australian Open

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open. В матче четвертого круга действующая победительница турнира в двух сетах уступила американке Коко Вандевэй. Следующей соперницей представительницы США будет испанка Гарбинье Мугуруса.
Отметим, что за один день из борьбы за трофей выбыли оба первых номера мирового рейтинга - ранее британец Энди Маррэй уступил немцу Мише Звереву в четырех партиях.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вандевэй (США) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:3
inachipoch
Похоже, ЧМОка сегодня вечером будет играть со своей резиновой Энджи в радистку Кэт: лёгкие пытки и долгие допросе о причинах проигрыша.
18:24
Thomas_Boy
Когда Сереночка сольет, кому, интересно, это будет на руку?)))
17:26
Долго наблюдал за идиотами на эт
чмошное чепушило писало про любимку, что спецом слила Гавриловой, что бы получше подготовиться к АО. Ну ничего, у него ещё есть терапевтическое исключение-недоразумение. Она то во внесоревновательный период хорошо "подготовилась")))
16:38
Айртон
Поздравления Коко!)) Американская школа тенниса лучшая!)) Ну а поражение Энджи на руку Си, надо возвращать себе законное первое место в рейтинге, утраченное по причине травм.)
16:36
shpasic
умыты все эти недоразумения первого места рейтинга)) хотя для многих, конечно, эти победы ноунеймов "читались"))) особенно в долгосрочной перспективе) перестаралась Энджи, после слива Касаткиной так и не смогла собраться.
16:31
alexzander
ООО!!! Крах первых ракеток...да,воскресенье, день тяжелый!)
16:30