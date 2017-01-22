Кербер проиграла в четвертом круге Australian Open

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open. В матче четвертого круга действующая победительница турнира в двух сетах уступила американке Коко Вандевэй. Следующей соперницей представительницы США будет испанка Гарбинье Мугуруса.

Отметим, что за один день из борьбы за трофей выбыли оба первых номера мирового рейтинга - ранее британец Энди Маррэй уступил немцу Мише Звереву в четырех партиях.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вандевэй (США) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:3