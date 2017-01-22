16:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кербер проиграла в четвертом круге Australian Open

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Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open. В матче четвертого круга действующая победительница турнира в двух сетах уступила американке Коко Вандевэй. Следующей соперницей представительницы США будет испанка Гарбинье Мугуруса.

Отметим, что за один день из борьбы за трофей выбыли оба первых номера мирового рейтинга - ранее британец Энди Маррэй уступил немцу Мише Звереву в четырех партиях.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вандевэй (США) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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inachipoch

Похоже, ЧМОка сегодня вечером будет играть со своей резиновой Энджи в радистку Кэт: лёгкие пытки и долгие допросе о причинах проигрыша.

18:24

Thomas_Boy

Когда Сереночка сольет, кому, интересно, это будет на руку?)))

17:26

Долго наблюдал за идиотами на эт

чмошное чепушило писало про любимку, что спецом слила Гавриловой, что бы получше подготовиться к АО. Ну ничего, у него ещё есть терапевтическое исключение-недоразумение. Она то во внесоревновательный период хорошо "подготовилась")))

16:38

Айртон

Поздравления Коко!)) Американская школа тенниса лучшая!)) Ну а поражение Энджи на руку Си, надо возвращать себе законное первое место в рейтинге, утраченное по причине травм.)

16:36

shpasic

умыты все эти недоразумения первого места рейтинга)) хотя для многих, конечно, эти победы ноунеймов "читались"))) особенно в долгосрочной перспективе) перестаралась Энджи, после слива Касаткиной так и не смогла собраться.

16:31

alexzander

ООО!!! Крах первых ракеток...да,воскресенье, день тяжелый!)

16:30

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