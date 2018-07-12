Кербер победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер переиграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:3) и стала первой финалисткой Уимблдона. На победу немке потребовался 1 час и 7 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ангелик Кербер (Германия, 11) - Елена Остапенко (Латвия, 12) - 6:3, 6:3

Отметим, что немка уже играла в финале Уимблдона в 2016 году. Тогда она уступила Серене Уильямс в двух сетах (7:5, 6:3).

В решающем матче Кербер сыграет с победителем пары Серена Уильямс (США) - Юлия Гегрес (Германия), чей матч пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.