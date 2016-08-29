Кербер, Квитова и Винчи вышли во второй круг US Open

Немка Ангелик Кербер вышла во второй круг US Open. Ее соперница по первому раунду Полона Херцог из Словении отказалась от борьбы в начале второго сета из-за травмы. В другом поединке чешка Петра Квитова нанесла поражение представительнице Латвии Елене Остапенко, а итальянка Роберта Винчи победила немку Анну-Лену Фридзам.

Также в следующий круг пробились Белинда Бенчич из Швейцарии, две другие представительницы Германии Андреа Петкович и Карина Виттхефт, Чагла Буюкакчай из Турции и датчанка Каролин Возняцки.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кербер (Германия, 2) – Херцог (Словения) – 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Винчи (Италия, 7) – Фридзам (Германия) – 6:2, 6:4

Квитова (Чехия, 14) – Остапенко (Латвия) – 7:5, 6:3

Возняцки (Дания) – Таунсенд (США, Q) – 4:6, 6:3, 6:4

Петкович (Германия) – Кучова (Словакия, Q) – 7:6 (7:3), 6:3

Бенчич (Швейцария, 24) – Кроуфорд (США) – 6:7 (6:8), 6:3, 6:4

Виттхефт (Германия) – Дои (Япония, 30) – 6:4, 6:1

Буюкакчай (Турция) – Фалькони (США) – 6:2, 6:1