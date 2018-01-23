Кайл Эдмунд: "Теперь я знаю, каково быть Энди Маррэем"

Британец Кайл Эдмунд после победы над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии отметил, что очень хотел бы добраться до финала, но будет идти от матча к матчу. Он также добавил, что теперь понимает, каково быть Энди Маррэем.

Напомним, Маррэй дважды выигрывал Уимблдон и один раз US Open. Сейчас он не выступает, так как восстанавливается после травмы. Для 23-летнего Эдмунда это первый выход в полуфинал турнира "Большого шлема".

– Конечно, добраться до финала лучшего турнира в мире очень приятно, но я буду идти от матча к матчу, – приводит пресс-служба турнира слова Эдмунда. – Теперь я знаю, каково быть Энди Маррэем в последние восемь лет.

Это невероятное чувство, я очень счастлив. В конце тяжелого матча я просто старался наслаждаться моментом. Григор провел несколько сложных встреч – он однозначно на высоком уровне сыграл против Киргиоса, поэтому я знал, что мне будет тяжело.