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Катерина Козлова: "Не была уверена что сыграю на Roland Garros, поэтому просто наслаждалась матчем с Остапенко"


Украинская теннисистка Катерина Козлова после победы в первом круге Roland Garros над Еленой Остапенко отметила, что не была уверена в своем участии на турнире из-за травмы колена.

- Ничего не ждала от матча с Остапенко, - приводит пресс-служба WTA слова Козловой. - Просто вышла на корт, чтобы получить удовольствие, потому что не была уверена, что сыграю на Roland Garros. Просто радовалась, что снова играю. В Индиан-Уэллсе получила травму колена и не была уверена, что обойдусь без операции. Но ее удалось избежать.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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