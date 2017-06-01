Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга Roland Garros одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой - 7:6(7:1), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

В другой встрече полька Магда Линетт переиграла хорватку Ану Конюх (6:0, 7:5). Этот матч продлился 1 час 8 минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КАСАТКИНА (Россия, 26) - Вондроушова (Чехия, Q) - 7:6(7:1), 6:4

Линетт (Польша) - Конюх (Хорватия, 29) - 6:0, 7:5