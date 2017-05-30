Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бельгийку Янину Викмайер со счетом 7:5, 6:4. За выход в третий круг Касаткина поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, 26) – Викмайер (Бельгия) – 7:5, 6:4

Бушар (Канада) - Одзаки (Япония) - 2:6, 6:3, 6:2

Мария (Германия) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:1

Вондроушова (Чехия, Q) - Эсс (Франция, WC) - 6:1, 6:0

Ван Уйтванк (Бельгия, Q) - Осака Н. (Япония) - 6:3, 7:5

Стрыцова (Чехия, 20) - Риске (США) - 6:3, 6:0

Гарсия К. (Франция, 28) - Хибино (Япония) - 6:2, 6:2