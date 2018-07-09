Касаткина вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Кербер

Россиянка Дарья Касаткина победила Элисон ван Уйтванк в четвертом круге Уимблдона. В четвертьфинале ее соперницей станет Ангелик Кербер, которая одолела Белинду Бенчич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:7 (6:8), 6:3, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 11) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:3, 7:6 (7:5)

Юлия Гергес (Германия, 13) - Донна Векич (Хорватия) - 6:3, 6:2

Кики Бертенс (Голландия, 20) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 6:3, 7:6 (7:1)