Касаткина вслед за Шараповой и Макаровой вышла в третий круг US Open

Россиянка Дарья Касаткина победила Кристину Макхэйл из США в матче второго круга US Open. Она стала третьей представительницей России, вышедшей в третий круг. Ранее этого результата добились Мария Шарапова и Каролин Возняцки. Соперницей Касаткиной станет латвийка Елена Остапенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
КАСАТКИНА (Россия) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:3
istep
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