Касаткина вслед за Шараповой и Макаровой вышла в третий круг US Open

Россиянка Дарья Касаткина победила Кристину Макхэйл из США в матче второго круга US Open. Она стала третьей представительницей России, вышедшей в третий круг. Ранее этого результата добились Мария Шарапова и Каролин Возняцки. Соперницей Касаткиной станет латвийка Елена Остапенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КАСАТКИНА (Россия) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:3