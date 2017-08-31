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21:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина вслед за Шараповой и Макаровой вышла в третий круг US Open

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Россиянка Дарья Касаткина победила Кристину Макхэйл из США в матче второго круга US Open. Она стала третьей представительницей России, вышедшей в третий круг. Ранее этого результата добились Мария Шарапова и Каролин Возняцки. Соперницей Касаткиной станет латвийка Елена Остапенко.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

КАСАТКИНА (Россия) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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