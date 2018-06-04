Касаткина впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема"

Дарья Касаткина в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победила "посеянную" под вторым номером датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:5), 6:3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".
Ранее лучшим достижением первой ракетки России был четвертый круг US Open-2017, в котором она уступила эстонке Кайе Канепи. 21-летняя россиянка в третий раз подряд обыграла Возняцки. Общий счет противостояния - 3:1.
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Bache Gabrielsen
Возможно, вот только прежде чем называть 2-ю ракетку мира "отстоем", желательно самому научиться хотя бы мяч через сетку перебивать. Еще лучше - пару турниров БШ выиграть. А как-то совсем глупо выглядит :)
14:16
diskmen
Наша девочка-пацанка пробежалась по датчанке.Хоть она была второй, по игре она отстой.
14:09