14:02 | Теннис — "Большой шлем"

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема"

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Дарья Касаткина в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победила "посеянную" под вторым номером датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:5), 6:3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

 Ранее лучшим достижением первой ракетки России был четвертый круг US Open-2017, в котором она уступила эстонке Кайе Канепи. 21-летняя россиянка в третий раз подряд обыграла Возняцки. Общий счет противостояния - 3:1.

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Bache Gabrielsen

Возможно, вот только прежде чем называть 2-ю ракетку мира "отстоем", желательно самому научиться хотя бы мяч через сетку перебивать. Еще лучше - пару турниров БШ выиграть. А как-то совсем глупо выглядит :)

14:16

diskmen

Наша девочка-пацанка пробежалась по датчанке.Хоть она была второй, по игре она отстой.

14:09

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