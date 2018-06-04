Касаткина впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема"

Дарья Касаткина в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победила "посеянную" под вторым номером датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:5), 6:3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Ранее лучшим достижением первой ракетки России был четвертый круг US Open-2017, в котором она уступила эстонке Кайе Канепи. 21-летняя россиянка в третий раз подряд обыграла Возняцки. Общий счет противостояния - 3:1.