Касаткина – во втором круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона. В первом раунде она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай. Следующая соперница Касаткиной определится в поединке испанки Лары Арруабаррены и Анетт Контавейт из Эстонии.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
КАСАТКИНА (Россия, 29) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:4
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
И чё за визги такие, ""жирным шрифтом"" выделенные ??? Уже сегодня, И ТО --- ПОКА -- МИНУС ЧЕТЫРЕ, и вчера -- минус ТРИ....
19:22