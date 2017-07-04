Касаткина – во втором круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона. В первом раунде она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай. Следующая соперница Касаткиной определится в поединке испанки Лары Арруабаррены и Анетт Контавейт из Эстонии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, 29) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:4