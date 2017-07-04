19:17 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина – во втором круге Уимблдона

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона. В первом раунде она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай. Следующая соперница Касаткиной определится в поединке испанки Лары Арруабаррены и Анетт Контавейт из Эстонии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, 29) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

И чё за визги такие, ""жирным шрифтом"" выделенные ??? Уже сегодня, И ТО --- ПОКА -- МИНУС ЧЕТЫРЕ, и вчера -- минус ТРИ....

19:22