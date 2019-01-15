Касаткина разгромно проиграла 145-й ракетке мира на Australian Open

Швейцарская теннисистка, 145-я ракетка мира Тимеа Бачински в первом круге Australian Open обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая получила 10-й номер посева на турнире. Матч продлился 56 минут и завершился в двух сетах - 6:3, 6:0.

Также в следующий раунд вышли испанка Гарбинье Мугуруса и американка Мэдисон Бренгл.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Тимеа Бачински (Швейцария) - Дарья Касаткина (Россия, 10) - 6:3, 6:0

Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:2, 6:3

Мэдисон Бренгл (США) - Мисаки Дои (Япония, Q) - 6:4, 6:0