Касаткина разгромно проиграла 145-й ракетке мира на Australian Open

Швейцарская теннисистка, 145-я ракетка мира Тимеа Бачински в первом круге Australian Open обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая получила 10-й номер посева на турнире. Матч продлился 56 минут и завершился в двух сетах - 6:3, 6:0.
Также в следующий раунд вышли испанка Гарбинье Мугуруса и американка Мэдисон Бренгл.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Тимеа Бачински (Швейцария) - Дарья Касаткина (Россия, 10) - 6:3, 6:0
Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:2, 6:3
Мэдисон Бренгл (США) - Мисаки Дои (Япония, Q) - 6:4, 6:0
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