18:37 | Теннис — "Большой шлем"

Касаткина проиграла Стивенс в четвертьфинале Roland Garros


Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале Roland Garros проиграла американке Слоан Стивенс​ со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Стивенс в полуфинале Roland Garros встретится с соотечественницей Мэдисон Кис

Напомним, что Касаткина впервые в карьере играла в четвертьфинале турнира "Большого шлема".

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Слоан Стивенс (США, 10) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - 6:3, 6:1
 

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