Касаткина проиграла Линетт во втором круге Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина выбыла из борьбы на Australian Open. Во втором круге 22-я сеяная проиграла полячке Магде Линетт со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

Следующей соперницей Линетт будет чешка Дениса Аллертова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Линетт (Польша) – КАСАТКИНА (Россия, 22) – 7:6 (7:4), 6:2