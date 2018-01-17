Касаткина проиграла Линетт во втором круге Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина выбыла из борьбы на Australian Open. Во втором круге 22-я сеяная проиграла полячке Магде Линетт со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.
Следующей соперницей Линетт будет чешка Дениса Аллертова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Линетт (Польша) – КАСАТКИНА (Россия, 22) – 7:6 (7:4), 6:2
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tulupp
Я как увидел, что проиграла, сразу понял - первый комментарий ЧМОки.
14:34
istep
С такой подачей стыдно играть на ТБШ
09:45
Бней Иегуда
СуперЫксперд Чакветадзе "Линетт просто нечем удивить Дарью". ------- ахаха.))
09:35
Бней Иегуда
Магда, на классе!)) Даже с травмой.)) Нытьё Кучина бесценно.))
09:21