21:18 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина проиграла Контавейт во втором круге Уимблдона

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Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде она в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии. Следующая соперница прибалтийской теннисистки определится в дуэли представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой и датчанки Каролин Возняцки.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Контавейт (Эстония) – КАСАТКИНА (Россия, 29) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Ржу с буков.)) На Контавейт 2,7, на Касатку 1,4.)) Хоть бы, бездари, посмотрели бы для начала на результаты спортсменок в сезоне.)) Матч изначально без шансов для хомяка.))

21:39