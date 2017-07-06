Касаткина проиграла Контавейт во втором круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде она в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии. Следующая соперница прибалтийской теннисистки определится в дуэли представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой и датчанки Каролин Возняцки.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Контавейт (Эстония) – КАСАТКИНА (Россия, 29) – 6:3, 6:2