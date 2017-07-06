Касаткина проиграла Контавейт во втором круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде она в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии. Следующая соперница прибалтийской теннисистки определится в дуэли представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой и датчанки Каролин Возняцки.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Контавейт (Эстония) – КАСАТКИНА (Россия, 29) – 6:3, 6:2
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Ржу с буков.)) На Контавейт 2,7, на Касатку 1,4.)) Хоть бы, бездари, посмотрели бы для начала на результаты спортсменок в сезоне.)) Матч изначально без шансов для хомяка.))
21:39