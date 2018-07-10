Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале Уимблдона проиграла немке Ангелик Кербер со счетом 3:6, 5:7. В другом полуфинале Елена Остапенко из Латвии обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 7:5, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелик Кербер (Германия, 11) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – 6:3, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:4