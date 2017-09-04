Касаткина проиграла Канепи в четвертом круге US Open, Вандевэй вышла в четвертьфинал

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи в четвертом круге US Open. Матч продлился 1 час 28 минут и завершился в двух сетах - 6:4, 6:4. В четвертьфинале эстонская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Кис (США).
В еще одном поединке американка Коко Вандевэй одержала победу над чешкой Люси Шафаржовой - 6:4, 7:6 (7:2). В следующем раунде она сыграет с первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Канепи (Эстония, Q) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:4
Вандевэй (США, 20) - Шафаржова (Чехия) - 6:4, 7:6 (7:2)
egoshin-alex
Весь матч испортил этот комментатор Соплин или Соприн... Вот догадывается ли он, что когда он расхваливает беспрерывно соперницу нашей российской теннисистки, сколько ему пихают и куда наши болелы? Значит, нравится ему это...
23:59
mr.objectivity
Слабачка, психопатка... Сама проиграла. А достаточно было просто погонять Канепи по-хорошему, тяжело было ей двигаться
23:57
John0201
Молодец, что так далеко дошла, но тут, конечно, позорная игра. Три своих подачи слить в самый важный момент матча в концовке...
23:56
Thomas_Boy_
Касаткина на взрослом уровне не катит совсем. Увы.
23:55
Vladi1313
После этой игры вообще не верю , что Касаткина может чего-то добиться... а Канепи- реальная Кузнецова...
23:50