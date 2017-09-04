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23:41 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина проиграла Канепи в четвертом круге US Open, Вандевэй вышла в четвертьфинал

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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи в четвертом круге US Open. Матч продлился 1 час 28 минут и завершился в двух сетах - 6:4, 6:4. В четвертьфинале эстонская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Кис (США).

В еще одном поединке американка Коко Вандевэй одержала победу над чешкой Люси Шафаржовой6:4, 7:6 (7:2). В следующем раунде она сыграет с первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Канепи (Эстония, Q) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:4

Вандевэй (США, 20) - Шафаржова (Чехия) - 6:4, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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egoshin-alex

Весь матч испортил этот комментатор Соплин или Соприн... Вот догадывается ли он, что когда он расхваливает беспрерывно соперницу нашей российской теннисистки, сколько ему пихают и куда наши болелы? Значит, нравится ему это...

23:59

mr.objectivity

Слабачка, психопатка... Сама проиграла. А достаточно было просто погонять Канепи по-хорошему, тяжело было ей двигаться

23:57

John0201

Молодец, что так далеко дошла, но тут, конечно, позорная игра. Три своих подачи слить в самый важный момент матча в концовке...

23:56

Thomas_Boy_

Касаткина на взрослом уровне не катит совсем. Увы.

23:55

Vladi1313

После этой игры вообще не верю , что Касаткина может чего-то добиться... а Канепи- реальная Кузнецова...

23:50