Касаткина проиграла Канепи в четвертом круге US Open, Вандевэй вышла в четвертьфинал

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи в четвертом круге US Open. Матч продлился 1 час 28 минут и завершился в двух сетах - 6:4, 6:4. В четвертьфинале эстонская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Кис (США).

В еще одном поединке американка Коко Вандевэй одержала победу над чешкой Люси Шафаржовой - 6:4, 7:6 (7:2). В следующем раунде она сыграет с первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Канепи (Эстония, Q) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:4

Вандевэй (США, 20) - Шафаржова (Чехия) - 6:4, 7:6 (7:2)