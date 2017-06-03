Касаткина проиграла Халеп в третьем круге Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертый круг Roland Garros. В третьем раунде она в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп. Причем во втором сете при счете 5:3 Касаткина подавала на победу в нем. Следующей соперницей Халеп станет испанка Карла Суарес Наварро, обыгравшая еще одну представительницу России Елену Веснину.

В другом поединке хозяйка корта Каролин Гарсия победила Си Сувэй из Тайваня и теперь встретится с соотечественницей Ализе Корне.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 3) – КАСАТКИНА (Россия, 26) – 6:0, 7:5

Гарсия (Франция, 28) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:4, 4:6, 9:7