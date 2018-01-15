Касаткина отдала Шмидловой три гейма на старте Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла словачку Анну Шмидлову в первом круге Australian Open. Россиянка отдала сопернице три гейма – 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Следующей соперницей Касаткиной будет Магда Линетт из Польши.

Китаянка Пэн Шуай, посеянная под 25-м номером, проиграла 15-летней украинке Марте Костюк.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, 22) – Шмидлова А. (Словакия, Q) – 6:0, 6:3

Костюк (Украина, Q) – Пэн Шуай (Китай, 25) – 6:2, 6:2

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Стосур (Австралия) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Кумкхум (Таиланд, Q) – Ларссон (Швеция) – 6:3, 7:5

Мертенс Э. (Бельгия) – Кузьмова В. (Словакия, Q) – 6:2, 6:1