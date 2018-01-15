12:05 | Теннис — "Большой шлем"

Касаткина отдала Шмидловой три гейма на старте Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла словачку Анну Шмидлову в первом круге Australian Open. Россиянка отдала сопернице три гейма – 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Следующей соперницей Касаткиной будет Магда Линетт из Польши.

Китаянка Пэн Шуай, посеянная под 25-м номером, проиграла 15-летней украинке Марте Костюк.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, 22) – Шмидлова А. (Словакия, Q) – 6:0, 6:3

Костюк (Украина, Q) – Пэн Шуай (Китай, 25) – 6:2, 6:2

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Стосур (Австралия) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Кумкхум (Таиланд, Q) – Ларссон (Швеция) – 6:3, 7:5

Мертенс Э. (Бельгия) – Кузьмова В. (Словакия, Q) – 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Bache Gabrielsen

Да-да, а чтобы сексом заняться, сейчас не обязательна женщина :)

13:31

gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:03

Bache Gabrielsen

Во, это по-нашему :)

12:32

shpasic

лёгкая прогулка.))

12:08