Касаткина отдала Шмидловой три гейма на старте Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла словачку Анну Шмидлову в первом круге Australian Open. Россиянка отдала сопернице три гейма – 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Следующей соперницей Касаткиной будет Магда Линетт из Польши.
Китаянка Пэн Шуай, посеянная под 25-м номером, проиграла 15-летней украинке Марте Костюк.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
КАСАТКИНА (Россия, 22) – Шмидлова А. (Словакия, Q) – 6:0, 6:3
Костюк (Украина, Q) – Пэн Шуай (Китай, 25) – 6:2, 6:2
Пуиг (Пуэрто-Рико) – Стосур (Австралия) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Кумкхум (Таиланд, Q) – Ларссон (Швеция) – 6:3, 7:5
Мертенс Э. (Бельгия) – Кузьмова В. (Словакия, Q) – 6:2, 6:1
Bache Gabrielsen
Да-да, а чтобы сексом заняться, сейчас не обязательна женщина :)
13:31
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:03
Bache Gabrielsen
Во, это по-нашему :)
12:32
shpasic
лёгкая прогулка.))
12:08