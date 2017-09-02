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22:01 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина обыграла победительницу Roland Garros в третьем круге US Open

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертый круг US Open. В третьем раунде она в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии. Причем действующей победительнице Roland Garros удалось взять всего пять геймов. Следующей соперницей Касаткиной станет эстонка Кайя Канепи, одолевшая японку Наоми Осаку.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия, 12) – 6:3, 6:2

Канепи (Эстония, Q) – Осака (Япония) – 6:3, 2:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Dymanomashina

Ой, еще одна маленькая незадача для чмоки и его друзей. Как говорят американцы, "Упс..."

22:19

Я из Волгограда

Что это было? После 0-3 в первом сете я уже не верил в победу Даши. Но она просто порвала соперницу!!! Дашуля,ты просто красавица!

22:08

rusfed 2.0

Неожиданно слаба Остапенко

22:07