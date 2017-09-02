Касаткина обыграла победительницу Roland Garros в третьем круге US Open

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертый круг US Open. В третьем раунде она в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии. Причем действующей победительнице Roland Garros удалось взять всего пять геймов. Следующей соперницей Касаткиной станет эстонка Кайя Канепи, одолевшая японку Наоми Осаку.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия, 12) – 6:3, 6:2

Канепи (Эстония, Q) – Осака (Япония) – 6:3, 2:6, 7:5