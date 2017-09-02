Касаткина обыграла победительницу Roland Garros в третьем круге US Open

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертый круг US Open. В третьем раунде она в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии. Причем действующей победительнице Roland Garros удалось взять всего пять геймов. Следующей соперницей Касаткиной станет эстонка Кайя Канепи, одолевшая японку Наоми Осаку.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия, 12) – 6:3, 6:2
Канепи (Эстония, Q) – Осака (Япония) – 6:3, 2:6, 7:5
HANDSHAKE ALERT.– Jeff Donaldson (@jddtennis) 2 сентября 2017 г.
Kasatkina’s smile/shrug after is ICONIC. pic.twitter.com/OgMe0NNpN4
Dymanomashina
Ой, еще одна маленькая незадача для чмоки и его друзей. Как говорят американцы, "Упс..."
22:19
Я из Волгограда
Что это было? После 0-3 в первом сете я уже не верил в победу Даши. Но она просто порвала соперницу!!! Дашуля,ты просто красавица!
22:08
rusfed 2.0
Неожиданно слаба Остапенко
22:07