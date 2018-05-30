Касаткина обыграла Флипкенс и пробилась в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс (6:3, 6:3) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 20 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:3, 6:3

Мария Саккари (Греция) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 7:5, 6:3

Полин Пармантье (Франция, WC) - Ализе Корне (Франция, 32) - 6:7 (2:7), 6:4, 6:2