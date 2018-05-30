Касаткина обыграла Флипкенс и пробилась в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс (6:3, 6:3) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 20 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:3, 6:3
Мария Саккари (Греция) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 7:5, 6:3
Полин Пармантье (Франция, WC) - Ализе Корне (Франция, 32) - 6:7 (2:7), 6:4, 6:2
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rusfed 2.0
Да не Чмока это, вы чё, этих сиамских близнецов до сих пор не отличаете?
23:26
Я из Волгограда
Что ЧМОка, Дашка выиграла и тебе вроде как не по понятиям заходить на эту ветку? Но ведь о-о-очень хочется зайти и пукнуть. Да,ЧМОка? Вот и приходится тебе,бедолаге,мастырить всяких клонов. И уж через них войти туда,где люди радуются и громко навонять.
23:00
diskmen
Наша Маша за 3 рубля не продаётся,но ник прикольный я даже посмеялся.
22:55
Алехандрохорс
Даша - танк. На каждой! Чужой подаче брейкпоинты! Но 5 матчпойтов - перебор. Может не хотела рано с корта уходить? Красовалась?) Продолжение следует...
22:50
маша -- 3.ру БЛЯ и наша
Раскабаневшая рекламная прокладочница пыхтит исчё???? Третий круг должна как-то преодолеть, а уж дальше ---- фсё.....
22:46
diskmen
Очкастую криворукую бельгийку вынесла наша малышка.
22:38