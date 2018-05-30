22:33 | Теннис — "Большой шлем"

Касаткина обыграла Флипкенс и пробилась в третий круг Roland Garros

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс (6:3, 6:3) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Матч продолжался  один час и 20 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:3, 6:3

Мария Саккари (Греция) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 7:5, 6:3

Полин Пармантье (Франция, WC) - Ализе Корне (Франция, 32) - 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Да не Чмока это, вы чё, этих сиамских близнецов до сих пор не отличаете?

23:26

Я из Волгограда

Что ЧМОка, Дашка выиграла и тебе вроде как не по понятиям заходить на эту ветку? Но ведь о-о-очень хочется зайти и пукнуть. Да,ЧМОка? Вот и приходится тебе,бедолаге,мастырить всяких клонов. И уж через них войти туда,где люди радуются и громко навонять.

23:00

diskmen

Наша Маша за 3 рубля не продаётся,но ник прикольный я даже посмеялся.

22:55

Алехандрохорс

Даша - танк. На каждой! Чужой подаче брейкпоинты! Но 5 матчпойтов - перебор. Может не хотела рано с корта уходить? Красовалась?) Продолжение следует...

22:50

маша -- 3.ру БЛЯ и наша

Раскабаневшая рекламная прокладочница пыхтит исчё???? Третий круг должна как-то преодолеть, а уж дальше ---- фсё.....

22:46

diskmen

Очкастую криворукую бельгийку вынесла наша малышка.

22:38

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