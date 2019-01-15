Касаткина лишилась шансов на первое место в рейтинге WTA по итогам Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы за первое место в рейтинге WTA по итогам турнира "Большого шлема" Australian Open. Напомним, что по результатам турнира сразу 10 теннисисток могли сместить румынку Симону Халеп с первой строчки.

Касаткина в первом круге Australian Open проиграла швейцарской теннисистке Тимеа Бачински и лишилась шансов лидерство. Также отметим, что после победы Халеп над эстонкой Кайю Канепи, шансов на первое место в рейтинге WTA лишилась и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Таким образом, теоретические шансы на лидерство в рейтинге сохраняют немка Ангелик Кербер, датчанка Каролин Возняцки, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и голландка Кики Бертенс.

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