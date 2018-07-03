Касаткина и Остапенко вышли во второй круг "Уимблдона"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге "Уимблдона" обыграла хорватку Яну Фетт - 6:2, 7:5. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Магда Линетт - Юлия Путинцева.

Также во второй круг вышли Елена Остапенко (Латвия), Элисе Мертенс (Бельгия), Сара Соррибес Тормо и Карла Суарес Наварро (обе - Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Яна Фетт (Хорватия) - 6:2, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 12) - Кэти Данн (Великобритания, WC) - 6:3, 7:6 (7:5)

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Дэниэлл Коллинз (США) - 6:3, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) - Кайя Канепи (Эстония) - 7:6(7:5), 6:1



Карла Суарес Наварро (Испания, 27) - Карина Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:4