Касаткина и Хромачева вышли во второй круг Roland Garros

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева в трех сетах одолели Ракель Атаво из США и Елену Остапенко из Латвии в первом круге парного разряда Roland Garros. Их следующими соперницами станут Дуань Инин и Пэн Шуай, представляющие Китай.
Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана уступили в двух сетах итальянке Франческе Скьявоне и бельгийке Кирстен Флипкенс.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
КАСАТКИНА/ХРОМАЧЕВА (Россия) – Атаво/Остапенко (США/Латвия, 10) – 6:0, 3:6, 6:4
Флипкенс/Скьявоне (Бельгия/Италия) – Путинцева/ВИХЛЯНЦЕВА (Казахстан/Россия) – 6:3, 6:0
Дополнительная информация
- Юлия Путинцева
- Скьявоне
- Ирина Хромачева
- Пэн Шуай
- Кирстен Флипкенс
- Дарья Касаткина
- Елена Остапенко
- Наталья Вихлянцева