Касаткина и Хромачева вышли во второй круг Roland Garros

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева в трех сетах одолели Ракель Атаво из США и Елену Остапенко из Латвии в первом круге парного разряда Roland Garros. Их следующими соперницами станут Дуань Инин и Пэн Шуай, представляющие Китай.

Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана уступили в двух сетах итальянке Франческе Скьявоне и бельгийке Кирстен Флипкенс.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА/ХРОМАЧЕВА (Россия) – Атаво/Остапенко (США/Латвия, 10) – 6:0, 3:6, 6:4

Флипкенс/Скьявоне (Бельгия/Италия) – Путинцева/ВИХЛЯНЦЕВА (Казахстан/Россия) – 6:3, 6:0