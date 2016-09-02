Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг парного турнира US Open, переиграв канадку Габриэлу Дабровски и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в двух сетах. Их следующими соперницами будут Андрея Клепач и Катарина Среботник из Словении.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – Дабровски/Мартинес Санчес (Канада/Испания) – 6:1, 6:4