Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг парного турнира US Open, переиграв канадку Габриэлу Дабровски и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в двух сетах. Их следующими соперницами будут Андрея Клепач и Катарина Среботник из Словении.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – Дабровски/Мартинес Санчес (Канада/Испания) – 6:1, 6:4