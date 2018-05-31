Касаткина и Гаврилова проиграли в первом раунде Roland Garros в парном разряде

Российская теннисиска Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова уступили в первом круге Roland Garros в женском парном разряде.
Российско-австралийский дуэт уступил паре Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) - 3:6, 6:7. Игра продолжалась один час и 36 минут.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) - Дарья Гаврилова/Дарья КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - 6:3, 7:6 (7:3)
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