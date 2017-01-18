Касаткина и Гаврилова проиграли в первом круге Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова, перед прошлым сезоном сменившая спортивное гражданство на австралийское, не сумели пробиться во второй круг парного разряда Australian Open. В первом раунде они в двух сетах уступили итальянке Саре Эррани и Кирстен Флипкенс из Бельгии, которые теперь встретятся с американкой Бетани Маттек-Сэндз и чешкой Люси Шафаржовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Эррани/Флипкенс (Италия/Бельгия) – Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – 6:2, 6:4