Карреньо Буста вышел во второй круг Australian Open, Изнер и Андерсон выбыли

Испанец Пабло Карреньо Буста победил австралийца Джейсона Каблера в первом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:1. В следующем круге его соперником станет победитель матча Жиль Симон (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).

Американец Джон Изнер уступил представителю Австралии Мэттью Эбдену, а Кевин Андерсон из ЮАР, сеяный под 11-м номером, проиграл в пяти сетах британцу Кайлу Эдмунду.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карреньо Буста (Испания, 10) – Каблер (Австралия, WC) – 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

Эбден (Австралия) – Изнер (США, 16) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3

Эдмунд (Великобритания) – Андерсон Кев. (ЮАР, 11) – 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Сеппи (Италия) – Муте (Франция, WC) – 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Харрисон Р. (США) – Села (Израиль) – 6:3, 5:7, 3:6, 7:5, 6:2

Мюллер Ж. (Люксембург, 23) – Дельбонис (Аргентина) – 7:5, 6:4, 6:3

Шаповалов (Канада) - Циципас (Греция) - 6:1, 6:3, 7:6 (7:5)