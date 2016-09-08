Карреньо Буста и Гарсия Лопес – последние полуфиналисты парного турнира US Open

Испанцы Пабло Карреньо Буста и Гильермо Гарсия Лопес переиграли в четвертьфинальном матча парного турнира US Open поляка Лукаш Кубота и австрийца Александра Пейя в трех сетах – 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 6:4. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары. Спортсмены из Испании сыграют со своими соотечественниками Фелисиано и Марком Лопес. В другом поединке французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю встретятся с британцем Джейми Маррэем и бразильцем Бруну Соаресом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Четвертьфинал

Карреньо Буста/Гарсия Лопес (Испания) – Кубот/Пейя (Польша/Австрия) – 7:6 (10:8), 6:7 (3:7)