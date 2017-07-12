Каролина Плишкова: "Звание первой ракетки мира - это огромная ответственность"

Чешская теннисистка Каролина Плишкова отметила, что не до конца осознала того, что стала первой ракеткой мира. Это достижение ей покорилось после Уимблдона, на котором спортсменка не дошла дальше второго круга.

"Я запомню этот день! Сегодня не выиграла матч, но стала первой ракеткой мира. Это очень много значит для меня. Пока я не осознала, чего добилась. Упорно работала ради этого. Спасибо всем, кто в меня верил, и тем, кто сомневался. Это звание - огромная ответственность. Хочу пообещать, что постараюсь не разочаровать никого в новой роли. Надеюсь, это получится", - написала Плишкова в Инстаграме.