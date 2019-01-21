Каролина Плишкова за час обыграла Мугурусу в 1/8 финала Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 6:1) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час.
В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Серена Уильямс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - 6:3, 6:1
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