Каролина Плишкова за час обыграла Мугурусу в 1/8 финала Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 6:1) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час.

В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Серена Уильямс (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - 6:3, 6:1