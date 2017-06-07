Каролина Плишкова: "Я думала, что атмосфера будет более враждебной"

Чешка Каролина Плишкова осталась довольна победой над француженкой Каролин Гарсия (7:6 (7:3), 6:4) в четвертьфинале Roland Garros-2017. Она считает, что ей удалось улучшить игру на грунте.

- Я думала, что атмосфера будет более враждебной, – цитирует AFP Плишкову. – Но все прошло хорошо. Перед этим турниром у меня были проблемы на грунте почти в каждом матче. Я не могла полагаться на свою обычную игру. Но сейчас чувствовала себя немного лучше, чем ранее. Хорошо подавала, и это сыграло важную роль. В полуфинале с Халеп нужно играть более агрессивно, оказывать на нее давление.

Стать первой ракеткой мира? Когда я приехала в Париж, мне говорили, что есть такая возможность – нужно попасть в финал. Я говорила, что нет шансов попасть в финал, но теперь он близок.