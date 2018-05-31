Каролина Плишкова вышла в третий круг Roland Garros и сыграет с Шараповой или Векич

Чешка Каролина Плишкова пробилась в третий круг Roland Garros, победив соотечественницу Люси Шафаржову. Ее соперница определится в матче Донны Векич и Марии Шараповой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Андреа Петкович (Германия) - Бетани Маттек-Сэндз (США) - 6:0, 7:6 (7:5)
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Люси Шафаржова (Чехия) - 3:6, 6:4, 6:1
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