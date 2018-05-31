17:15 | Теннис — "Большой шлем"

Каролина Плишкова вышла в третий круг Roland Garros и сыграет с Шараповой или Векич


Чешка Каролина Плишкова пробилась в третий круг Roland Garros, победив соотечественницу Люси Шафаржову. Ее соперница определится в матче Донны Векич и Марии Шараповой.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Андреа Петкович (Германия) - Бетани Маттек-Сэндз (США) - 6:0, 7:6 (7:5)

Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Люси Шафаржова (Чехия) - 3:6, 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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