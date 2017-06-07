Каролина Плишкова - в полуфинале Roland Garros

Каролина Плишкова обыграла в четвертьфинале Roland Garros последнюю оставшуюся в сетке француженку Каролин Гарсия. В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Симоной Халеп и Элиной Свитолиной. В случае выхода в финал Плишкова гарантированно станет первой ракеткой мира.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Гарсия (Франция, 28) - 7:6 (7:3), 6:4