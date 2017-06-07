Каролина Плишкова - в полуфинале Roland Garros

Каролина Плишкова обыграла в четвертьфинале Roland Garros последнюю оставшуюся в сетке француженку Каролин Гарсия. В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Симоной Халеп и Элиной Свитолиной. В случае выхода в финал Плишкова гарантированно станет первой ракеткой мира.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Гарсия (Франция, 28) - 7:6 (7:3), 6:4
suomi257
Честно говоря убогий теннис показывает чешка....ещё обиднее будет если 1ой ракеткой станет!!!
17:29
Czechplayer
Браво, Каролина! Одна победа до титула 1-й ракетки мира и 2 победы до 1-го БШ. С Халеп будет очень тяжело, жаль Свитолина отдала ей выигранный матч. Еще перед турниром считал Халеп главным фаворитом, но для Плишковой дойти до полуфинале на грунте это уже успех.
17:21
shpasic
хороший лозунг: РГ без французов!)
17:15