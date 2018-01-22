Каролина Плишкова стала последней четвертьфиналисткой Australian Open

Шестая ракетка мира чешка Каролина Плишкова обыграла соотечетсвенницу Барбору Стрыцову в матче четвертого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 43 минуты, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
В четвертьфинале первого в сезоне турнира "Большого шлема" Плишкова встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Плишкова Кар. (Чехия, 6) - Стрыцова (Чехия, 20) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
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staerswimmer23
А 5-й тебе всё обломал! Опять побираться пойдёшь.
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Бней Иегуда
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