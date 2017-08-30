Каролина Плишкова: "Шарапова в матче с Халеп играла замечательно"

Первая ракетка мира Каролина Плишкова отметила, что смотрела матч первого круга US Open между Марией Шараповой и Симоной Халеп, который завершился победой россиянки. По ее словам, румынка, которая была второй сеяной на турнире, играла совсем не плохо.

- Я смотрела матч Симоны и Марии, - приводит пресс-служба US Open слова Плишковой. - Халеп досталась неудачная сетка. Это был один из лучших матчей, которые я видела этим летом на харде. Приятно удивлена игрой Шараповой. Она провела третий сет на самом высоком уровне. Симона играла совсем не плохо, а Мария - замечательно.