Каролина Плишкова: "Серена Уильямс будет опасна на Australian Open, если сыграет там"

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова выразила мнение, что 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс будет опасна на Открытом чемпионате Австралии, если все-таки решит там сыграть.

"Пока еще неясно, едет она на Australian Open или нет. Само собой, она уже начала тренироваться. Я не знаю, в какой она форме после того, как стала матерью. Но можно не сомневаться, она будет опасна, если все же выступит в Австралии", – приводит слова Плшиковой тайское издание The Nation.

В эти выходные Плишкова выступает на показательном турнире на тайском курорте Хуахин. Она победила Елену Остапенко и сразится в финале с лидером рейтинга WTA Симоной Халеп.