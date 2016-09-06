Каролина Плишкова: "Рада выйти в свой первый четвертьфинал "Большого шлема"

Каролина Плишкова, в матче четвертого круга US Open победившая Винус Уильямс, подчеркнула, что атмосфера на этой встрече была очень хорошей. За выход в полуфинал Плишкова сразится с победителем пары Агнешка Радванска – Ана Конюх.

– Я была готова к тому, что буду играть против Винус, и что зрители будут ее поддерживать, – приводит официальный сайт WTA слова Плишковой. – Атмосфера была великолепной. Я впервые играла на корте имени Артура Эша и наслаждалась матчем.

На данный момент я просто счастлива, что вышла в свой первый четвертьфинал. Собираюсь насладиться этим моментом и потом готовиться к следующей игре.