Каролина Плишкова обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:4, 3:6, 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 13 минут.

В 1/8 финала чешка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Камила Джорджи (Италия, 27) - 6:4, 3:6, 6:2