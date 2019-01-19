Каролина Плишкова обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:4, 3:6, 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 13 минут.
В 1/8 финала чешка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Камила Джорджи (Италия, 27) - 6:4, 3:6, 6:2
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