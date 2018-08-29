Каролина Плишкова обыграла Богдан во втором раунде US Open

Чешка Каролина Плишкова обыграла румынку Ану Богдан (6:2, 6:3) во втором раунде US Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и пять минут.

В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) - София Кенин (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Ана Богдан (Румыния) - 6:2, 6:3

Ван Цян (Китай) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:3, 6:1