Каролина Плишкова обыграла Богдан во втором раунде US Open

Чешка Каролина Плишкова обыграла румынку Ану Богдан (6:2, 6:3) во втором раунде US Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и пять минут.
В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) - София Кенин (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Ана Богдан (Румыния) - 6:2, 6:3
Ван Цян (Китай) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:3, 6:1