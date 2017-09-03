Каролина Плишкова: "Иногда играю хорошо, а потом совершаю сотни ошибок"

Чешка Каролина Плишкова считает, что еще не играет достаточно стабильно. В матче третьего круга US Open Плишкова обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

– Я до сих пор играю как-то волнами, – цитирует официальный сайт US Open Плишкову. – Иногда играю хорошо, а потом совершаю сотни ошибок. В этом матче начала хорошо, но и соперница была сильна. Мне же лучше удавалось оставаться в игре. А Шуай немного напряглась, она совершала ошибки, которых раньше не совершала. Я же продолжаю сражаться, даже если играю не на все сто процентов. Побеждаю – и это главное. Сейчас я первая ракетка, и это придает немного другие ощущения. Давление ощущается, потому что мне нужно выигрывать каждый матч, чтобы оставаться лидером. Это непросто.