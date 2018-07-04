Каролина Плишкова и Винус Уильямс - в третьем круге Уимблдона

Чешка Каролина Плишкова победила Викторию Азаренко во втором круге Уимблдонского турнира. В другой встрече девятая "сеяная" Винус Уильямс из США победила Александру Дулгеру.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6:3, 6:3

Винус Уильямс (США, 9) - Александра Дулгеру (Румыния, Q) - 4:6, 6:0, 6:1