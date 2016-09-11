Каролина Плишкова: "Горжусь собой, даже несмотря на то, что не выиграла"

Чешка Каролина Плишкова подчеркнула, что не унывает, несмотря на поражение от немки Ангелик Кербер в финале US Open. Отметим, что Плишкова впервые в карьере добралась до этой стадии на турнирах "Большого шлема".

Ангелик показала, что она – настоящая первая ракетка мира, – цитирует пресс-служба турнира Плишкову. – Я знала, что играть будет сложно, и счастлива, что вообще добралась до третьего сета. Горжусь собой, даже несмотря на то, что не выиграла. Я поняла, что могу играть в свой теннис против лучших игроков на важнейших стадиях крупных турниров. Надеюсь, меня ждет еще много финалов.