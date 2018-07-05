Каролина Плишкова: "Это мой лучший матч против Азаренко"

Чешка Каролина Плишкова довольна победой над белоруской Викторией Азаренко во втором круге Уимблдона. Она одержала победу со счетом 6:3, 6:3.

– Я думаю, что игра не была идеальной, но близка к этому. 7 или 8 из 10, – цитирует официальный сайт WTA Плишкову. – Думаю, я могу подавать намного лучше. Но и этого хватило. Чувствую себя хорошо. Это пока один из лучших моих матчей на траве. Обычно это дается мне непросто.

В этом году на меня не оказывалось большого давления. В прошлом году все ждали больше побед, потому что я была выше в рейтинге. А сейчас я играла против сильной соперницы, так что на нее это давило больше. Я же играла более свободно. Просто верила в себя.

Это был мой лучший матч против Азаренко. На харде она сильнейшая, но не на грунте и не на траве. При этом ждала, что Азаренко сыграет даже похуже, но она была хороша. Она всегда борется, ее непросто победить, даже когда она не очень хорошо играет.