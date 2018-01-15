Каролин Возняцки: "Очень рада, что с Сереной и ребенком все в порядке"

Датчанка Каролин Возняцки после победы над румынкой Михаэлой Бузэрнеску (6:2, 6:3) в первом круге Открытого чемпионата Австралии отметила, что очень сочувствует американке Серене Уильямс, у которой были серьезные проблемы при родах.

- Рада, что иду дальше. Матч был очень непростой, - цитирует Возняцки официальный сайт турнира. - Может, на бумаге все и выглядело легко, но это не так. Я играла с левшой. Соперница была очень уверенна в себе. Очень рада, что выиграла. Хорошее начало. Надеюсь, дальше буду прибавлять.

Рада, что с Сереной и ребенком все в порядке. Это самое главное. Страшно, когда не все идет хорошо. Всегда хочется, чтобы беременность проходила гладко. Когда это не так, то остается пожелать скорейшего выздоровления.