Каролин Возняцки: "Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на "Уимблдоне"

Датская теннисистка Каролин Возняцки отметила, что Екатерина Макарова, которая в среду выбила ее с "Уимблдона" (6:4, 1:6, 7:5), сыграла на высшем уровне. Вместе с тем, вторая ракетка мира считает, что россиянка не сможет далеко продвинуться по турнирной сетке.

- Макарова показала отличный теннис. Но не могу сказать, что она проведет остаток турнира на таком уровне, - приводит Metro слова Возняцки. - Обидно пригрывать так - я чувствовала, что могу показать высокий результат. Макарова сильно удивит меня, если пройдет здесь далеко.