18:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Каролин Возняцки: "Кузнецова - фаворит, но я тоже хорошо играю"

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Датчанка Каролин Возняцки, обыгравшая в третьем круге Roland Garros американку Кэтрин Беллис (6:2, 2:6, 6:3), надеется победить свою следующую соперницу на турнире россиянку Светлану Кузнецову, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Она добавила, что Кузнецова будет фаворитом встречи.

– У нас с ней в прошлом были сумасшедшие матчи, – отметила Возняцки. – Она определенно любит играть на грунте. Это делает ее в некоторой степени фаворитом. Но я, думаю, тоже играю неплохо. Надеюсь, что завтра смогу показать хороший теннис и победить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Почему перенесен матч Иснера и Хачанова? Напишите хоть что-нибудь, клоуны из СЭ??

18:31