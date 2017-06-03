Каролин Возняцки: "Кузнецова - фаворит, но я тоже хорошо играю"

Датчанка Каролин Возняцки, обыгравшая в третьем круге Roland Garros американку Кэтрин Беллис (6:2, 2:6, 6:3), надеется победить свою следующую соперницу на турнире россиянку Светлану Кузнецову, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Она добавила, что Кузнецова будет фаворитом встречи.

– У нас с ней в прошлом были сумасшедшие матчи, – отметила Возняцки. – Она определенно любит играть на грунте. Это делает ее в некоторой степени фаворитом. Но я, думаю, тоже играю неплохо. Надеюсь, что завтра смогу показать хороший теннис и победить.