Каролин Возняцки: "Конечно, в будущем я хочу стать матерью"

Датчанка Каролин Возняцки, которая вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, высоко оценила уровень собственной игры. Со счетом 6:3, 6:0 она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову и впервые с 2012 года пробилась в четвертьфинал в Мельбурне. Также представительницу Дании спросили, не думает ли она о том, чтобы стать матерью.

- Мне кажется, что я провела очень хороший матч. Я старалась действовать агрессивно, успешно играла на приеме и возвращала много мячей в корт, – передает официальный сайт турнира слова Возняцки. – Думаю, что в какой-то момент она стала ощущать давление с моей стороны. Словом, я всем довольна.

Думаю ли я о ребенке? Если вы спрашиваете, хочу ли я стать матерью прямо сейчас, то нет. Но в принципе это то, чего я всегда хотела. Конечно, если мы говорим о будущем, то материнство входит в мои планы.

Напомним, что с прошлого года Возняцки встречается с бывшим баскетболистом Дэвидом Ли, а в ноябре у пары состоялась помолвка.