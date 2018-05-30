Каролин Гарсия: "Справляться с нервами мне помогает правильное дыхание"

Француженка Каролин Гарсия после матча первого круга Roland Garros против китаянки Дуань Инин (6:1, 6:0) рассказала, как ей удается справляться с нервами во время игр. Она также призналась, что в начале встречи с представительницей Китая у нее возникли определенные трудности.

– Я пыталась взять каждый мяч, правда, – цитирует официальный сайт WTA Гарсию. – Уступая совсем немного, я пыталась сконцентрироваться и быть как можно точнее. Это может показаться глупым, но дыхание помогает мне справиться с нервами. Я также делаю специальные движения, чтобы расслабиться. Особенно я использую это при ударах справа . В начале матча у меня были трудности, но затем я стала действовать организованнее.

Следующей соперницей Гарссии снова станет китаянка – Пэн Шуай​.

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